L'autocritica pelosa del prefatore Gratteri

La marcia indietro di Gratteri, ingranata con pelo e ipocrisia, dice molto sul discorso pubblico nazionale. E’ arrivata tardi e male, preparata sul Fatto da un suo sodale e coautore di una sfilza di libri inutili (ma l’editoria è un obbligo culturale per i pm coautori e prefatori?). E’ arrivata solo perché l’intemerata tribunizia e tribunalizia di chi aveva letto bene gli articoli di Luciano Capone e la sua documentata, impeccabile requisitoria sul Fogliuzzo, ha trascinato gente di diritto aureolata e coraggiosa a dirgliene quattro, a quei tre ineffabili spargitori di balle su un servizio di stato che richiederebbe dignità e onore, per i magistrati, e su una società che arranca sotto il giogo di una pandemia vera, non cospirativa, per un medico della destra più scollacciata. E’ arrivata perché l’omertà di casta del circuito mediatico-giudiziario è stata bucata nell’unico modo possibile, con uno schiaffo sonoro. Ma è arrivata con il suono falso dell’opportunismo carrierista.

