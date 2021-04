Le deliranti denunce di Bacco e Giorgianni, se la prendono pure con il Papa

Il caso Giorgianni-Gratteri non si ferma. Il giudice presso la Corte d’appello di Messina Angelo Giorgianni, autore insieme al medico Pasquale Bacco del libro “Strage di Stato. Le verità nascoste della Covid-19” pubblicato con la prefazione del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, sta inviando una serie di diffide e denunce nei confronti di questo giornale e di chiunque accosti la sua figura all’antivaccinismo e all’antisemitismo. Si tratta di denunce davvero surreali. Perché è lo stesso giudice Giorgianni ad aver affermato di non essersi vaccinato e di non volerlo fare, perché ritiene i vaccini anti Covid pericolosi a tal punto da poter trasformare gli uomini in Ogm. Ed è il suo co-autore, il medico Bacco, ad aver ripetutamente affermato che “i vaccini sono acqua di fogna”.

