No vax e antisemitismo

Al direttore - Il libro di Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni Strage di Stato - Le verità nascoste del Covid-19, con prefazione di Nicola Gratteri, contiene affermazioni forti contro i vaccini che avvelenerebbero la gente o contro l’uso delle mascherine, che si uniscono a quanto dichiarato da Bacco al programma radiofonico “La Zanzara” intorno al controllo ebraico sulla finanza e sulle case farmaceutiche (secondo quanto riportato da Luciano Capone sul Foglio del 25 marzo). Siamo di fronte a un collegamento non casuale tra la mentalità no vax e l’idea del complotto mondiale costruito, ovviamente, dalle “lobby ebraiche”. L’idea della cospirazione da parte di un gruppo di persone (leggi, ebrei) che deterrebbero il potere economico, finanziario, politico e mediatico mondiale è di vecchia data ed è stato uno degli elementi chiave della propaganda nazista. E’ però ancora molto presente nella società attuale, favorito dalla paura verso le forze oscure della globalizzazione. Il punto è che questa mentalità complottista semplifica situazioni complesse, addebita le crisi e le catastrofi a un gruppo ristretto di cospiratori e soprattutto attribuisce loro un progetto di dominio globale. Pochi potenti che cospirano nell’ombra contro un popolo innocente. Il mito demonizzante è di nuovo all’opera, con la sua potente retorica, il senso di minaccia, la divisione tra pochi cattivi e “noi” buoni. In questo modo è stato possibile realizzare un progetto di sterminio senza precedenti contro gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale: diffondendo cioè l’idea che siano “loro” il vero nemico a cui addebitare tutte le “nostre” disgrazie.

