La difesa pavloviana di Gratteri

Probabilmente non è proprio istituzionalmente corretto, per un senatore incontrare un agente dei servizi segreti in Autogrill, ma lo è ancor meno per un magistrato imbucare un agente in un incontro istituzionale con il ministro degli Esteri. Il primo caso, come è noto, riguarda Matteo Renzi e il caporeparto del Dis Marco Mancini nell’area di servizio di Fiano Romano. Il secondo, invece, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e lo stesso Mancini. Come ha rivelato il “Domani”, a inizio 2020 Gratteri si presenta a un incontro con il ministro Luigi Di Maio alla Farnesina portandosi dietro lo 007: “La presenza di Mancini non era prevista: mi aveva chiamato per farmi un saluto, e io risposi che stavo andando al ministero degli Esteri per un incontro con Di Maio. Mancini così mi chiese se poteva venire anche lui. Tra lui e il ministro c’è stato solo uno scambio veloce, tipo ‘piacere, piacere’, sarà durato un minuto”, ha risposto Gratteri che con Mancini ha un consolidato rapporto personale tanto da averlo consigliato, come riporta il Fatto quotidiano, al M5s sotto periodo di nomine.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni