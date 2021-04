Anti casta nei guai

La polemica sorta dopo l’infelicissimo comunicato di A.N.M. a proposito di priorità vaccinali è intrisa di ipocrisia e doppie verità. E’ certamente inaccettabile l’idea stessa che una categoria professionale invochi per sé un trattamento sanitario privilegiato rispetto ai propri concittadini. Sono valutazioni riservate a chi ha la responsabilità di governare il Paese, rispondendo perciò delle proprie scelte davanti al corpo elettorale. Al tempo stesso, il comparto Giustizia è sicuramente un servizio pubblico essenziale, ed è legittimo chiedersi -magari senza bisogno di minacciare alcunchè- come mai abbia meritato una considerazione inferiore, per dirne una, a quello dei docenti universitari, e dei docenti in generale, da oltre un anno impegnati quasi esclusivamente nella didattica a distanza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni