Un pm per Salvini

Palermo. Il processo a Matteo Salvini per sequestro di persona sul caso Gregoretti dovrebbe seguire un percorso lineare. Dovrebbe, appunto. C’è un vuoto interpretativo che potrebbe dare vita a due diversi sviluppi giudiziari. Di sicuro il fascicolo trasmesso per l’autorizzazione a procedere, dopo l’ok del Senato, deve fare il percorso inverso. E cioè da Roma deve tornare “senza ritardo” al Tribunale dei ministri di Catania “affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale a dire per impulso del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.