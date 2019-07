Per l’Arma, ignorare l’onore del prigioniero significa avere la benda sugli occhi

Se c’è un Paese occidentale che dovrebbe usare prudenza per protestare contro presunti abusi delle forze di polizia di altre Nazioni, quel Paese sono gli USA: nel cui territorio solo nel 2018 le varie polizie hanno ucciso 1810 persone, secondo il blog Fatal Encounters, specializzato in questo terribile censimento (distinto per età, sesso, provenienza etnica, luogo dell’evento). 200 sono state le vittime solo in California, lo Stato dal quale provengono i due fermati per l’omicidio del brig. Cerciello Rega. In...

