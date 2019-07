Non c’è alcun “carattere diffamatorio” perché l’articolo rientra nel “diritto di cronaca esercitato secondo i dettami di legge e quindi in termini corretti e misurati, senza trascendere in espressioni denigratorie e gratuitamente lesive della persona offesa”. Pertanto il Giudice per le indagini preliminari accoglie la richiesta del pm: rigetta l’opposizione da parte dei querelanti e “dispone l’archiviazione del procedimento” nei confronti del Foglio. Così si è conclusa la querela per “calunnia” e “diffamazione a mezzo stampa aggravata” intentata dai pm...

