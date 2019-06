Csm, tutti con Mattarella. Sarà vero?

“Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso, nel corso di un’inchiesta giudiziaria, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile”. Non poteva iniziare in modo più diretto, intervenendo oggi al plenum straordinario del Csm, il capo dello stato Sergio Mattarella che ne è di diritto presidente. Ha denunciato, scegliendo le parole dal lessico di un non celato disgusto, “il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.