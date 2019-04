Piccoli esempi di populismo penale

Il gip di Imperia non ha convalidato l’arresto della preside della scuola arrestata sabato scorso con l’accusa di aver utilizzato l’auto di servizio per fini personali. La donna è tornata così in libertà dopo quattro giorni passati ingiustamente nel carcere di Genova, dove era stata trasferita in seguito all’arresto in flagranza avvenuto mentre rientrava dalla Francia con l’auto di servizio (il reato contestato è di peculato). Fin dall’inizio non si erano ben comprese le ragioni di una così feroce...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.