Dottor Grossolano ancora a ruota libera

Piercamillo Davigo è tornato a dissertare di diritto. E come al solito il Dottor Grossolano, quando si tratta di esaminare e dissezionare i problemi della giustizia, al bisturi preferisce l’accetta. Il problema è che sul ceppo su cui abbatte la scure delle proprie sentenze poggia la Costituzione. La scorsa settimana era toccato all’art. 111, quello che dice che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. L’esecuzione, in senso...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.