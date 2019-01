La realtà della Consulta

La manovra rischia di essere incostituzionale? Il Pd prepara il ricorso alla Consulta per violazione dell'articolo 72. I dubbi dei giuristi sulla possibilità che venga accolto. Parlano Clementi, Guzzetta e Pinelli

Roma. Una vera mannaia rischia di abbattersi nei prossimi mesi, per mano della Corte costituzionale, su alcune delle principali riforme varate dal governo gialloverde. Una raffica di bocciature per illegittimità costituzionale potrebbe infatti giungere dalla Consulta su alcuni provvedimenti simbolo voluti da Lega e Movimento 5 stelle: decreto sicurezza, reddito di cittadinanza, pensioni, riforma della giustizia, vitalizi.Uno dei fronti più caldi è rappresentato dal decreto Sicurezza, approvato lo scorso ottobre per iniziativa del...