Tra i sindaci in trincea contro il decreto Salvini

Roma. C’è disobbedienza e disobbedienza al decreto sicurezza. Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, afferma semplicemente che non lo applicherà. Altri, anche di centrodestra, preferiscono invece un’opposizione dura senza però violare la legge. A Francesco Maragno, sindaco di centrodestra di Montesilvano, il dl Salvini non piace. “I latini – dice Maragno al Foglio – dicevano dura lex sed lex: è una legge dello stato e come tale va rispettata. Noi, finora, abbiamo applicato la legge Bossi-Fini per eliminare i rischi della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.