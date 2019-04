Il percorso, tutti i muri e gli iscritti al Giro delle Fiandre 2019

Si corre domenica 7 aprile la 103esima edizione del Giro delle Fiandre. È il giorno della festa nazionale del ciclismo fiammingo, il momento della l'unica grande corsa ciclistica che non è stata sospesa durante la seconda guerra mondiale, anzi è l'unica ad essere stata disputata anche nel corso del primo conflitto mondiale, sebbene i risultati non siano stati omologati. Perché il Fiandre è più di una gara "è un pezzo dell'identità di un popolo", scrisse il giornalista fiammingo Louis De Lentdecker nel 1961.

Il tempo delle pietre. Il ciclismo e le classiche del pavé Dall'Omloop Het Nieuwsblad alla Parigi-Roubaix passando per il Giro delle Fiandre, il mese sacro del ciclismo in Belgio (e nel nord-ovest della Francia)

Il percorso del Giro delle Fiandre 2019

Tutti i muri del Giro delle Fiandre 2019

Oude Kwaremont – 150,6 km all'arrivo – 2.200 metri (1.500 in pavé) – 4,0 per cento pend. media – 11,6 per cento pend. massima

Kortekeer – 140,1 km all'arrivo– 1.000 metri all'arrivo – 6,4 per cento pend. media – 17,0 per cento pend.



Ladeuze – 133,9 km all'arrivo – 1.100 metri all'arrivo – 5,8 per cento pend. media – 12,2 per cento pend.



Wolvenberg – 130,2 km all'arrivo – 645 metri all'arrivo – 7,9 per cento pend. media – 17,3 per cento pend. massima

Leberg – 121,4 km all'arrivo – 950 metri all'arrivo – 4,2 per cento pend. media – 13,8 per cento pend. massima



Berendries – 117,4 km all'arrivo – 940 metri all'arrivo – 7,0 per cento pend. media – 12,3 per cento pend. massima



Tenbosse – 109,8 km all'arrivo – 450 metri all'arrivo – 6,9 per cento pend. media – 8,7 per cento pend. massima



Kapelmuur – 99,5 km all'arrivo – 475 metri all'arrivo – 9,3 per cento pend. media – 19,8 per cento pend. massima

Kanarieberg – 71,9 km all'arrivo – 1000 metri all'arrivo – 7,7 per cento pend. media – 14,0 per cento pend. massima



Oude Kwaremont – 56,0 km all'arrivo – 2.200 metri (1.500 in pavé) – 4,0 per cento pend. media – 11,6 per cento pend. massima

Paterberg – 52,6 km all'arrivo – 360 metri all'arrivo – 12,9 per cento pend. media – 20,3 per cento pend. massima

Koppenberg – 45,9 km all'arrivo – 600 metri all'arrivo – 11,6 per cento pend. media – 22,0 per cento pend. massima

Steenbeekdries – 40,5 km all'arrivo – 700 metri all'arrivo – 5,3 per cento pend. media – 6,7 per cento pend. massima

Taaienberg – 38,1 km all'arrivo – 530 metri all'arrivo – 6,6 per cento pend. media – 15,8 per cento pend. massima

Kruisberg/Hotond – 26,8 km all'arrivo – 2500 metri all'arrivo (450 in pavé) – 5,0% – 9,0 per cento pend. massima

Oude Kwaremont – 16,9 km all'arrivo – 2.200 metri (1.500 in pavé) – 4,0 per cento pend. media – 11,6 per cento pend. massima

Paterberg – 13,5 km all'arrivo – 360 metri all'arrivo – 12,9 per cento pend. media – 20,3 per cento pend. massima

Gli iscritti al Giro delle Fiandre 2019

Direct Energie

1 TERPSTRA Niki – 2 CALMEJANE Lilian – 3 TURGIS Anthony – 4 GAUDIN Damien – 5 LIGTHART Pim – 6 PICHOT Alexandre – 7 PETIT Adrien

Movistar Team

11 VALVERDE Alejandro – 12 ERVITI Imanol – 13 MAS Lluís – 14 OLIVEIRA Nelson – 15 ROELANDTS Jürgen – 16 SÜTTERLIN Jasha – 17 CASTRILLO Jaime

Deceuninck - Quick Step

21 LAMPAERT Yves - 22 GILBERT Philippe – 23 JUNGELS Bob – 24 KEISSE Iljo – 25 DECLERCQ Tim – 26 ASGREEN Kasper – 27 ŠTYBAR Zdeněk

Lotto Soudal

31 BENOOT Tiesj – 32 FRISON Frederik – 33 KEUKELEIRE Jens – 34 MAES Nikolas – 35 NAESEN Lawrence – 36 VAN GOETHEM Brian – 37 WELLENS Tim

Bora - Hansgrohe

41 SAGAN Peter – 42 BURGHARDT Marcus – 43 SCHILLINGER Andreas – 44 SAGAN Juraj – 45 OSS Daniel – 46 PÖSTLBERGER Lukas - 47 BODNAR Maciej

AG2R La Mondiale

51 NAESEN Oliver – 52 DENZ Nico – 53 DILLIER Silvan – 54 DUVAL Julien – 55 VANDENBERGH Stijn – 56 BAGDONAS Gediminas – 57 GODON Dorian

CCC Team

61 VAN AVERMAET Greg – 62 SCHÄR Michael – 63 VAN HOECKE Gijs – 64 VAN HOOYDONCK Nathan – 65 VAN KEIRSBULCK Guillaume – 66 GRADEK Kamil – 67 WIŚNIOWSKI Łukasz

EF Education First

71 VANMARCKE Sep – 72 DOCKER Mitchell – 73 LANGEVELD Sebastian – 74 MODOLO Sacha – 75 PHINNEY Taylor – 76 SCULLY Tom – 77 BETTIOL Alberto

Mitchelton-Scott

81 TRENTIN Matteo – 82 AFFINI Edoardo – 83 STANNARD Robert – 84 HEPBURN Michael – 85 JUUL-JENSEN Christopher – 86 MEZGEC Luka – 87 BAUER Jack

Astana Pro Team

91 BALLERINI Davide – 92 BIZHIGITOV Zhandos – 93 DE VREESE Laurens – 94 GIDICH Yevgeniy – 95 FOMINYKH Daniil – 96 HOULE Hugo – 97 CORT Magnus

Bahrain Merida

101 HAUSSLER Heinrich – 102 GARCÍA CORTINA Iván – 103 KOREN Kristijan – 104 MOHORIČ Matej – 105 COLBRELLI Sonny – 106 SIEBERG Marcel – 107 TRATNIK Jan

Groupama - FDJ

111 DÉMARE Arnaud – 112 DUCHESNE Antoine – 113 GUARNIERI Jacopo – 114 KONOVALOVAS Ignatas – 115 KÜNG Stefan – 116 LE GAC Olivier – 117 SINKELDAM Ramon

Team Dimension Data

121 BOASSON HAGEN Edvald 122 BAK Lars Ytting 123 EISEL Bernhard 124 VALGREN Michael 125 JANSE VAN RENSBURG Reinardt 126 THOMSON Jay Robert 127 VERMOTE Julien

Team Jumbo-Visma

131 VAN AERT Wout – 132 JANSEN Amund Grøndahl – 133 TEUNISSEN Mike – 134 EENKHOORN Pascal – 135 VAN DER HOORN Taco – 136 VAN POPPEL Danny – 137 WYNANTS Maarten

Team Katusha - Alpecin

141 DEBUSSCHERE Jens - 142 BIERMANS Jenthe – 143 HALLER Marco – 144 HOLLENSTEIN Reto – 145 KUZNETSOV Vyacheslav – 146 POLITT Nils – 147 ZABEL Rick

Team Sky

151 MOSCON Gianni – 152 DOULL Owain – 153 KNEES Christian – 154 GANNA Filippo – 155 ROWE Luke – 156 STANNARD Ian – 157 VAN BAARLE Dylan

Team Sunweb

161 MATTHEWS Michael – 162 CURVERS Roy – 163 ARNDT Nikias – 164 KRAGH ANDERSEN Asbjørn – 165 KRAGH ANDERSEN Søren – 166 PEDERSEN Casper – 167 BOL Cees

Trek - Segafredo

171 STUYVEN Jasper – 172 DEGENKOLB John – 173 KIRSCH Alex – 174 REIJNEN Kiel – 175 PEDERSEN Mads – 176 DE KORT Koen – 177 THEUNS Edward

UAE-Team Emirates

181 KRISTOFF Alexander – 182 GAVIRIA Fernando – 183 PHILIPSEN Jasper – 184 LAENGEN Vegard Stake – 185 MARCATO Marco – 186 BYSTRØM Sven Erik – 187 TROIA Oliviero

Cofidis, Solutions Crédits

191 FORTIN Filippo – 192 LAPORTE Christophe – 193 LEMOINE Cyril – 194 TOUZE Damien – 195 VAN LERBERGHE Bert – 196 VANBILSEN Kenneth – 197 WAEYTENS Zico

Corendon - Circus

201 VAN DER POEL Mathieu– 202 DEVOLDER Stijn – 203 HANSEN Lasse Norman – 204 JANS Roy – 205 VERMEERSCH Gianni – 206 DE BONDT Dries – 207 VERGAERDE Otto

Roompot - Charles

211 BOOM Lars – 212 ASSELMAN Jesper – 213 STEELS Stijn – 214 VAN GINNEKEN Sjoerd – 215 VAN POPPEL Boy – 216 LEYSEN Senne – 217 WEENING Pieter

Sport Vlaanderen - Baloise

221 ALLEGAERT Piet – 222 SPRENGERS Thomas – 223 DECLERCQ Benjamin – 224 VAN GESTEL Dries – 225 PLANCKAERT Edward – 226 VAN ROOY Kenneth – 227 WARLOP Jordi

Vital Concept - B&B Hotels

231 BOECKMANS Kris – 232 DE BACKER Bert – 233 GAREL Adrien – 234 MORICE Julien – 235 LECROQ Jérémy – 236 TURGIS Jimmy – 237 VAN GENECHTEN Jonas

Wanty - Gobert Cycling Team

241 BACKAERT Frederik – 242 DE GENDT Aimé – 243 DEVRIENDT Tom – 244 PASQUALON Andrea – 245 MEURISSE Xandro – 246 VANSPEYBROUCK Pieter – 247 VLIEGEN Loïc