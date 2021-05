Baerbock vuole una Germania potenza nel mondo

Annalena Baerbock trasformerà la Germania in una potenza geopolitica? La candidata alla cancelleria dei Verdi in Germania sembra determinata a ridefinire il ruolo della Germania sulla scena internazionale, uscendo dalla tradizionale prudenza che ha caratterizzato i governi di Berlino in politica estera. In una serie di interviste e interventi, Baerbock ha presentato una visione geopolitica molto diversa da quella di Angela Merkel. La Cina? E' un "rivale sistemico" dell'Europa, ha detto la candidata dei Verdi impegnandosi a fare in modo che l'Ue non importi più merci cinesi prodotte con il lavoro forzato. La Russia e Nord Stream 2? "Questo gasdotto è in contraddizione con le nostre sanzioni. Non può funzionare", ha spiegato Baerbock. Nei toni e nella sostanza, la candidata dei Verdi promette una vera rottura, che potrebbe modificare in modo sostanziale la capacità dell'Unione europea di essere un attore di primo piano sulla scena internazionale.



Le ambizioni dell'Ue in politica estera sono spesso state frenate dalle priorità della Germania. Cina e Russia sono gli esempi più recenti. L'accordo sugli investimenti con Pechino concluso il 30 dicembre, al penultimo giorno della presidenza tedesca dell'Ue, era una priorità per Merkel, che voleva assicurarsi un migliore accesso al mercato cinese per le sue imprese. La cancelliera non ha voluto ascoltare i dubbi di diversi stati membri e della futura amministrazione Biden, spingendo la Commissione di Ursula von der Leyen a chiudere l'accordo con la Cina. Il calcolo di Merkel e della sua squadra diplomatica era (ed è) che Xi Jinping non voglia spingere gli europei nelle braccia degli Stati Uniti, nel momento in cui si annuncia una nuova guerra fredda. Ma le dure contro-sanzioni imposte da Pechino alle sanzioni dell'Ue sulla repressione degli uiguri nello Xinjiang mostrano che il calcolo di Berlino è sbagliato. La Cina si sente forte e vuole farlo sapere al mondo, incurante di quella che potrebbe essere la reazione dell'Europa o dell'America.



Sulla Russia la Germania ha frenato per l'adozione di nuove sanzioni sul caso Navalny, l'aggressione all'Ucraina o le operazioni condotte dai servizi di Mosca in Europa. Dopo qualche esitazione a seguito dell'avvelenamento di Navalny, Merkel è tornata a difendere Nord Stream 2 come un progetto commerciale, nonostante la richiesta dell'amministrazione Biden e di gran parte dell'Ue (perfino la Francia) di porre fine al completamento del gasdotto. La politica estera incarnata da Merkel è condivisa sia dalla Cdu-Csu sia dai socialdemocratici. Il candidato cancelliere della Cdu-Csu, Armin Laschet, è considerato un russofilo. Quello della Spd, Olaf Scholz, difende Nord Stream 2 e i buoni rapporti con la Cina. Baerbock rappresenta una ventata di aria fresca, in parte eredità della dottrina di Joschka Fischer: non solo riporterebbe la Germania al suo atlantismo, ma potrebbe spingerla a un ruolo molto più attivo nel mondo mettendo la sua potenza economica al servizio della potenza politica europea.

