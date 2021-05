Né negazionisti né troppo cauti. L'idea del rischio responsabile risolleva i liberali tedeschi

Il programma del partito ha un titolo ottimista, “Tutto può diventare più bello”, che sintetizza le speranze di Lindner, che come dicono molti, si gioca tutto, e lo sa: come leader, come tessitore di alleanze, come ideatore di una proposta politica che sta in mezzo tra i conservatori della Cdu e la destra estrema dell’AfD.

Oggi c’è il congresso del partito liberale tedesco, l’Fdp, e non dovrebbero esserci sorprese quanto alla scelta della leadership: Christian Lindner, l’attuale capo del partito, sarà il candidato per le elezioni di settembre. Il programma del partito ha un titolo ottimista, “Tutto può diventare più bello”, che sintetizza le speranze di Lindner, che come dicono molti, si gioca tutto, e lo sa: come leader, come tessitore di alleanze, come ideatore di una proposta politica che sta in mezzo tra i conservatori della Cdu e la destra estrema dell’AfD. La leadership di Lindner è stata molto pasticciata: sotto la sua guida (c’è dal 2013), l’Fdp è cresciuto e crollato un paio di volte, e per due volte ha compromesso i suoi rapporti con Angela Merkel.