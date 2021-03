Biden in soccorso all'Ue sui vaccini?

Sarà Joe Biden a soccorrere l'Unione europea sulle dosi del vaccino di AstraZeneca che potrebbero permettere di vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta entro la fine di giugno? Secondo il Financial Times, la Commissione intende chiedere all'Amministrazione Biden di autorizzare l'esportazione di milioni di dosi AstraZeneca già prodotte negli Stati Uniti, ma che non vengono autorizzate perché la società farmaceutica non ha ancora fatto richiesta di autorizzazione per il suo vaccino alla Food and drug administration americana. L'Ue vuole anche assicurarsi che non ci siano blocchi da parte degli Usa agli ingredienti necessari alla produzione in Europa dei vaccini di nuova generazione mRNA, come i lipidi. Venerdì Ursula von der Leyen ha avuto una discussione telefonica con Biden. “L'Ue e gli Usa sono entrambi grandi produttori di vaccini e abbiamo un interesse forte a lavorare insieme per il buon funzionamento della catena di approvvigionamento globale”, ha detto von der Leyen.



La decisione dell'Italia di vietare l'esportazione verso l'Australia di 250 mila dosi AstraZeneca è stata ampiamente criticata dalla stampa anglosassone, schierata come un sol uomo a difesa del vaccino sviluppato dall'università di Oxford e all'origine del successo nella campagna di somministrazione di Boris Johnson. Eppure non una riga è stata spesa – o quasi – per il divieto di esportazione da parte degli Usa. Un portavoce della Casa Bianca ha ribadito al Financial Times che l'approccio "Americans First" sui vaccini adottato da Donald Trump rimane valido anche con Biden: “La prima prima priorità del presidente è di rendere i vaccini disponibili per ciascun americano”. Sul Foglio Paola Peduzzi spiega che il Canada è la prima vittima del nazionalismo sui vaccini dell'insospettabile Biden.



Boris Johnson venerdì ha criticato il meccanismo di controllo delle esportazioni dell'Ue. Ma anche il Regno Unito ha una lista di prodotti sanitari, introdotta all'inizio della crisi sanitaria e continuamente aggiornata, per cui è vietata l'esportazione. Non ci sono i vaccini contro il Covid-19, ma quelli contro l'influenza e l'epatite B, oltre che medicinali e principi attivi fondamentali per la lotta alla pandemia. In un editoriale il Foglio spiega che l'Ue non si è convertita improvvisamente al nazionalismo sui vaccini: il suo problema ha un nome e si chiama AstraZeneca che aveva promesso 180 milioni di dosi nel secondo trimestre e per ora ne garantisce solo la metà.



A proposito di nazionalismo sui vaccini, il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha rapidamente fatto marcia indietro sull'uscita dalla strategia dell'Ue. “Pieno sostegno alla Commissione e a von der Leyen”, ha scritto Kurz su Twitter, dopo una visita del commissario Thierry Breton, che guida la Task Force per aumentare la produzione di vaccini. “L'Austria è fiera di contribuire all'incremento degli sforzi europei: (la società farmaceutica) Polynum produrrà 5 milioni di dosi addizionali BioNTech-Pfizer fino a questa estate”, ha detto Kurz, spiegando che 100 mila di queste dosi aggiuntive saranno destinate all'Austria.



In Ungheria il governo di Viktor Orbán è stato invece costretto a rispondere alle critiche per aver scelto di comprare i vaccini russo Sputnik V e cinese Sinopharm, dopo aver rinunciato alla possibilità di acquistare quote di dosi dalla commessa dell'Ue. Il capo-gabinetto di Orbán, Gergely Gulyás, ha pubblicato sul suo account Facebook la tabella delle ripartizioni tra i paesi dell'Ue del vaccino Moderna, usando il calendario delle consegne come giustificazione per il ricorso a Sputnik V e Sinopharm. La tabella tuttavia conferma che l'Ungheria ha rinunciato a 1,7 milioni di dosi Moderna. A proposito di Sputnik, sul Foglio c'è Micol Flammini che racconta un'inchiesta del Daily Beast e altri media sulla grande operazione di soft power della Russia.



La tabella di Gulyás è uno strumento raro e prezioso. Le quantità acquistate dagli stati membri e i calendari delle consegne rimangono segreti per volontà delle società farmaceutiche ma anche dei governi, che vogliono evitare imbarazzi. Moderna è tra i vaccini più costosi. L'Ungheria non è il solo ad averlo snobbato. Anche Polonia, Romania, Belgio, Grecia, Repubblica ceca, Bulgaria, Slovacchia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Lettonia, Estonia, Cipro, Lussemburgo e Malta hanno rinunciato alle dosi attivate dalla Commissione con l'opzione del primo contratto. A fare man bassa sono state Germania e Danimarca, che si sono accaparrate quasi tutte le dosi a cui hanno rinunciato gli altri paesi. Dalla tabella di Gulyás emerge che l'Italia ha scelto di non approfittare della ridistribuzione interna all'Ue. Perché?

