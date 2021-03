Il sovranismo europeo sui vaccini

L’Italia e l’Unione europea non si sono convertite all’improvviso al nazionalismo sul vaccino, né intendono adottare un protezionismo sanitario che potrebbe facilmente degenerare in una guerra globale delle dosi. Il problema che hanno i paesi dell’Ue è uno solo e si chiama AstraZeneca: contrariamente a Pfizer-BioNTech e Moderna, questa società farmaceutica non rispetta gli impegni sulle forniture, mettendo in pericolo i piani nazionali di somministrazione. Nonostante le rassicurazioni del suo amministratore delegato Pascal Soriot sulla volontà di trovare altre dosi nei suoi stabilimenti mondiali, la Polonia si è vista annullare giovedì una consegna prevista in giornata, mentre l’Irlanda si è detta preoccupata dell’affidabilità di AstraZeneca che ha modificato tre volte in una settimana il calendario di forniture.

