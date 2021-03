Biden fa sul serio con l'Europa

Dopo una telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il capo della Casa Bianca, Joe Biden, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno concordato la sospensione di “tutte le tariffe relative alle controversie Airbus-Boeing su aeromobile e prodotti non aerei per un periodo iniziale di quattro mesi”. E’ un inizio, ma la disputa andava avanti da diciassette anni e i dazi, autorizzati dalla Wto che riguardavano prodotti agricoli, industriali e di consumo, avevano un valore di 11,5 miliardi di dollari. E’ un passo importante, un altro di quei grandi segnali che Joe Biden sta lanciando all’Ue per far capire che gli Stati Uniti sono cambiati, che il tempo del trumpismo è finito, che non soltanto America is back, ma è pronta a stringere rapporti ancora più forti per rinsaldare l’alleanza.

