Il soft power oltre Sputnik V

Che i vaccini fossero uno strumento di soft power, alla Russia va dato il merito di averlo capito con molta fretta. In realtà, a capirlo erano stati tutti molto veloci, ma la Russia ha cercato di iniziare la sua corsa con un certo vantaggio. Talmente in anticipo sul resto dei paesi, soprattutto sui più rapaci come la Cina che a tratti abbiamo avuto l’impressione che corresse da sola, rincorrendo se stessa. Così è stato quando per prima ha registrato il suo vaccino Sputnik V, era agosto, mettendo dopo la parola Sputnik, già nota e con un sapore di conquista, la V di victory. Ma operazioni russe, secondo un’inchiesta condotta dal Daily Beast, dal Dossier Center, dall’emittente tedesca Adr, dalla testata estone Delfi e dalla lituana Siena, sono andate oltre alla promozione del vaccino, che in alcuni casi è risultata talmente rumorosa da essere controproducente, almeno in Russia, dove i cittadini sono riluttanti a farsi vaccinare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni