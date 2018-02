Roma. Questa storia inizia in un chiosco di panini pietroburghese e prosegue nei pozzi di petrolio siriani. O almeno questo è il percorso fatto dal protagonista della spy story russa scoperta dal Washington post: Yevgeny Prigozhin, conosciuto come lo chef di Putin. Ormai il suo ruolo all’interno del Cremlino non ha più nulla a che vedere con i fornelli, bensì con i troll e con gli eserciti. Una volta uscito di galera, dove secondo il sito Meduza era finito...

