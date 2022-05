La Polonia e l'Ucraina, da nemiche a sorelle d'Europa

L’abbraccio tra il presidente polacco Andrzej Duda e Volodymyr Zelensky è più forte delle minacce, dell’odio, delle bombe di Vladimir Putin. E’ l’abbraccio che fa male a Mosca perché mostra la capacità dei popoli e dei leader di andare oltre la storia, il dolore e la violenza del passato – una capacità che Putin non ha, non vuole, rifiuta e quindi teme. Duda è stato il primo leader europeo a parlare di persona al Parlamento ucraino, e prima di cominciare il suo discorso di fratellanza e solidarietà ha stretto il presidente ucraino, in uno dei gesti più rivoluzionari mai visti in questa guerra.

