Sul divano (no, non quello) a guardare la tv dell'Europa

La frequenza 92.9 della radio ungherese è ancora vuota. Da maggio inizieranno le trasmissioni di una chiesa molto piccola, ma molto vicina al governo di Viktor Orbán che, pur non avendone le credenziali, è stata autorizzata a occupare il posto che fino al 14 febbraio era appartenuto a Klubrádió, l’emittente che ha per simbolo una zebra e che per vent’anni era stato il salotto politico e culturale dell’opposizione al governo ungherese. Per questo, dopo diversi tentativi, Orbán ha deciso di spegnerla. Non ci è ancora riuscito del tutto, perché Klubrádió ora trasmette su internet, ha avviato una campagna di donazioni che, ci ha detto András Arató, direttore e fondatore, non va per niente male, anzi, “le entrate sono aumentate”. Le storie di Klubrádió e di Viktor Orbán sono molto legate, perché Arató ha deciso di creare l’emittente nel 2001, durante il primo mandato del leader di Fidesz. “Ricordo chiaramente il giorno in cui mi venne l’idea, avevano appena nominato a capo della radio statale ungherese una giornalista che aveva realizzato programmi di estrema destra. Per me fu un messaggio, il segnale che non ci sarebbe stato presto più nulla da ascoltare. In tre mesi ho organizzato tutto, ho comprato l’attrezzatura e a dicembre abbiamo iniziato”. L’idea era quella di creare un’emittente alternativa, “colorata”, ci dice Arató, in cui si parlasse di tutto: politica, sport, cultura. Nel 2002, poi Orbán perse le elezioni e ci furono otto anni di normalità. Fidesz però tornò nel 2010 con l’idea di fare quello che non aveva fatto prima: aveva imparato che per avere il controllo assoluto bisognava rosicchiare il pluralismo, anzi divorarlo, perché i cambiamenti, secondo Arató, sono stati rapidissimi. Nelle mani del governo si è concentrata quasi tutta la stampa ungherese, un’agenzia, la Kesma, con a capo uno dei più fedeli uomini di Orbán ha cominciato a rilevare una testata dopo l’altra, iniziando dai giornali locali, e arrivando a media sempre più grandi. Klubrádió in tre anni perse il suo diritto a trasmettere nazionalmente e le venne affidata una frequenza locale, solo per la zona di Budapest. Ma Klubrádió ha un motto, “siamo la radio più famosa del mondo”, perché quando iniziò la prima battaglia legale contro il governo ungherese – e quella volta la vinse – Arató venne invitato due volte a Bruxelles e addirittura Hillary Clinton chiese a Orbán cosa “diavolo stesse combinando con le frequenze”. Nonostante gli inviti, però, l’Ue aveva sottostimato la minaccia di Orbán e nonostante il clamore, Klubrádió perse ugualmente il 90 per cento delle sue entrate pubblicitarie, ma è riuscita a sopravvivere. La forza di Klubrádió era, ed è ancora, nell’essere diventata un movimento, quindi molto di più rispetto a una radio, che oggi rappresenta la storia di un organo di informazione testardo, nato perché aveva intuito tutto sin dall’inizio. Perché aveva capito che il suo compito non fosse tanto quello di raccontare il quotidiano, ma di prevederlo, di cambiarlo, di plasmarlo, sapendo che in una democrazia fragilissima come l’Ungheria questi compiti erano ancora più complicati. Klubrádió ha un processo aperto in Ungheria, sa già che lo perderà, e poi si rivolgerà al Tribunale dell’Unione europea. Vuole portare la sua zebra fino a Bruxelles.

Siamo partite da questa zebra coraggiosa per spiare cosa si guarda nelle televisioni europee, quali sono le battaglie, le priorità, su cosa si regge quel legame complicato tra raccontare e governare. Ma prima abbiamo chiesto ad András Arató perché Klubrádió abbia come simbolo una zebra. “Prima di noi, la nostra frequenza era occupata da una radio che parlava principalmente di traffico, e la zebra richiama i motivi che si trovano lungo la strada. Ma soprattutto, la zebra è un animale molto simpatico, libero, non puoi addomesticarlo, ed è bello”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni