Quanto è dura la convivenza con gli inglesi dopo il divorzio

Vi ameremo sempre, titolava ieri il Mirror, uno dei pochi giornali inglesi ad aver sottolineato la mano tesa della Regina Elisabetta nei confronti dei principini, Harry e Meghan, dopo la loro intervista a Oprah Winfrey. “Vi ameremo sempre” è una frase che spesso anche noi europei abbiamo sentito e abbiamo detto, in questi anni di preparativi al divorzio con il Regno Unito, e di scoperta di nuove regole di convivenza. “Vi ameremo sempre” sembra una frase che devi dire quando ormai c’è poco altro da fare, quando il disamore, percepito o effettivo che sia, ha fatto tutti i suoi danni, e si può giusto provare a non lasciarsi urlando. I principi sembrano non farsene niente, di queste dichiarazioni di tregua: da quando è cominciato questo episodio dell’enorme, imperdibile, adorabile soap opera che è la monarchia britannica, non riusciamo a non pensare che i ragazzi siano la versione reale e pop dell’Inghilterra durante la Brexit, e la Regina sia l’Unione europea, che ne ha viste tante, che ha sbagliato molto, che è stata accusata di ogni cattiveria e freddezza, che ha provato a tenere insieme la famiglia allargata, vuoi con le regole (spesso obsolete), vuoi con la saggezza e l’esperienza, “per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento”. E dev’essere per questo che la guerra a casa Windsor ha i toni, la rabbia e a volte persino i profili dei personaggi della guerra a bassa intensità in corso tra l’Ue il Regno Unito, anche se è stato firmato un accordo, anche se ci eravamo detti che ci saremmo amati sempre. Un esempio? Guardiamo David Frost e vediamo il principe Carlo. Frost, nomen omen, era stato uno degli interlocutori più difficili per l’Ue, perché non voleva compromessi, voleva soltanto che fosse riconosciuto l’eccezionalismo inglese. A un certo punto era stato messo da parte, a favore di negoziatori più concilianti. Ora è tornato, deve decidere assieme all’Ue le regole di convivenza a divorzio già firmato, e s’è ricominciato a litigare. Pare di vedere il principe Carlo che, dice suo figlio Harry, a un certo punto “ha smesso di rispondermi al telefono”, e anzi gli ha detto: metti tutto per iscritto e mandami un testo, come fa Frost, che si fida pochissimo degli europei, e pensa che ci sia sempre una trappola da qualche parte.

Così, saltando dai Windsor alla Brexit, abbiamo provato a capire quali sono i problemi di questa convivenza, e magari le sue possibili soluzioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni