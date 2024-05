L'Ue spera nelle elezioni per salvare la candidatura della Georgia

Bruxelles. La Georgia si trova a un bivio tra il modello Bielorussia, paese sotto il controllo del Cremlino, e la strada per entrare nell’Unione europea. Da un mese decine di migliaia di manifestanti, in gran parte giovani, protestano ogni giorno nella capitale Tbilisi contro una legge sull’influenza straniera che il governo ha copiato dalla Russia di Vladimir Putin per reprimere le organizzazioni delle società civile. Il partito al potere, Sogno Georgiano, nelle mani dell’oligarca filo russo Bidzina Ivanishvili, ha deciso di passare alla forza. Il Parlamento oggi dovrebbe approvare in terza lettura quella che è stata ribattezzata dall’opposizione la “legge russa”, che obbliga le organizzazioni che ricevono più del 20 per cento di finanziamenti dall’estero a registrarsi come agenti “al servizio degli interessi di una potenza straniera”. Le 50 mila persone nella piazza dell’Europa a Tbilisi sabato sera, il coraggio dei giovani colpiti dalla violenza della polizia, le migliaia di bandiere a dodici stelle al fianco di quelle della Georgia e la posta in gioco geopolitica non sono bastati a convincere i leader dell’Ue ad andare oltre le pacche sulle spalle ai democratici e i vaghi avvertimenti al governo di Irakli Kobakhidze. Le manifestazioni contro la “legge russa” dimostrano “l’impegno e il desiderio davvero impressionanti della vasta maggioranza dei cittadini georgiani per il futuro europeo del loro paese”, ha detto ieri il portavoce dell’Alto rappresentante, Josep Borrell. E’ arrivato il momento delle sanzioni? “Non ci siamo ancora”.

