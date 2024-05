Frasario contro la propaganda di Hamas

Quanti sono gli ostaggi, l’accordo sulle linee rosse con gli Stati Uniti, come procedono i negoziati al Cairo e come prende le decisioni il gabinetto di guerra in Israele. Chiarimenti

Lunedì, dopo che Hamas aveva proditoriamente annunciato di aver accettato la proposta di accordo mediata da Egitto e Qatar, la notizia è corsa veloce. Gli abitanti di Gaza sono usciti a festeggiare, gli israeliani si sono riversati per le strade speranzosi, mentre l’opinione pubblica internazionale si affannava a ripetere che tutto era fatto, Hamas aveva accettato. Israele, già sapendo che sarebbe stato additato come l’uccisore di ogni speranza di tregua, aveva informato che non si trattava della stessa proposta di accordo di cui era a conoscenza, che le differenze non erano poche, ma che avrebbe continuato a trattare senza allentare la tensione su Rafah. Le spiegazioni non sono bastate, ormai il titolo della giornata era: Hamas accetta e Israele rifiuta. Il portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller è intervenuto a chiarire la posizione degli Stati Uniti e ha detto che Hamas non ha accettato un accordo, “ha risposto con emendamenti o controproposte”. Ieri le delegazioni erano al Cairo, dove non si è mosso nulla, si studia ancora una proposta che possa portare al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, mentre tutto attorno la confusione è grande, le parole e le frasi hanno perso il loro significato soffocate da una nebbia di comunicazioni errate. Abbiamo messo in fila alcune delle frasi dette, ridette e sbagliate e delle parole che necessitano di chiarimenti.