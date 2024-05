Xi Jinping in Francia: economia e Ucraina al centro dell'incontro con Macron

Il presidente cinese torna in Europa per la prima volta dopo il Covid. Oggi l'incontro all'Eliseo a cui partecipa anche von der Leyen. Le prossime tappe sono dedicate agli alleati in Ungheria e Serbia

Il presidente cinese, Xi Jinping, è atterrato ieri sera a Parigi per la sua prima visita in Europa dopo il Covid. Se le prossime tappe sono dedicate agli alleati in Ungheria e Serbia, gli incontri con Emmanuel Macron rischiano di essere meno facili per Xi. Oggi ce ne sarà uno a tre con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

Nell'intervista alla Tribune, Macron ieri ha detto di volere un “aggiornamento” delle relazioni economiche tra l'Ue e la Cina. “Vogliamo ottenere la reciprocità degli scambi e far prendere in conto gli elementi della nostra sicurezza economica”, ha detto Macron, sottolineando che la Cina “esporta massicciamente verso l'Europa”. Ma il presidente francese è stato costretto ad ammettere che “in Europa non siamo unanimi sul tema perché alcuni attori vedono ancora nella Cina essenzialmente un mercato di sbocco”. Come spieghiamo sul Foglio, l'altro tema caldo degli incontri tra Macron e Xi sarà l'Ucraina. La Cina è diventata il principale sostenitore della macchina da guerra della Russia, fornendo gran parte delle componenti per la fabbricazioni di armi.

