Macron invita Scholz per cambiare la strategia europea sulla Cina 

Bruxelles. Prima dell’arrivo domenica di Xi Jinping, Emmanuel Macron ha invitato a cena Olaf Scholz ieri per cercare di trovare una linea comune franco-tedesca sulla Cina. L’impresa è quasi impossibile. Come dimostra un’intervista all’Economist, il presidente francese nell’ultimo anno ha compiuto una trasformazione non solo sulla guerra della Russia contro l’Ucraina, ma anche sulla politica da tenere nei confronti di Pechino. Nell’aprile del 2023 Macron era volato in Cina per una visita di tre giorni, durante la quale si era lasciato sedurre da Xi. Al suo ritorno aveva provocato scandalo per i toni docili usati su Taiwan e le relazioni commerciali. Un anno fa era stato accompagnato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che aveva usato parole molto più nette di Macron sui rischi che la Cina comporta per l’economia dell’Unione europea. Anche questa volta von der Leyen è stata invitata a uno degli incontri con Xi. Ma l’ospite più importante che Macron spera di portare al tavolo con il presidente cinese è Scholz. Il cancelliere tedesco è stato a Pechino a metà aprile, accompagnato da una grande delegazione di imprenditori. La Germania ha fatto resistenza a diverse iniziative della Commissione per mettere in pratica la strategia del “de-risking” (la riduzione dei rischi) sulla Cina. Berlino è contraria ai dazi sui veicoli elettrici cinesi. La cancelleria avrebbe fatto pressioni sulla Commissione per ritardare un’inchiesta sulle discriminazioni nel settore degli appalti per dispositivi medici in Cina. A Pechino Scholz non ha menzionato i diritti umani in pubblico e si è mostrato molto timido sulle esportazioni della Cina per l’industria bellica della Russia.

