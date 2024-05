La stretta di Washington per strangolare la guerra di Putin

In un nuovo pacchetto di sanzioni colpite anche le aziende cinesi che aiutano la guerra della Russia contro l'Ucraina. Ma la partnership fra Russia e Cina non si limita alla tecnologia: l'allarme della Nato sulla guerra ibrida

Il dipartimento del Tesoro americano ha pubblicato ieri un nuovo pacchetto di sanzioni che mira a ridurre ancora la capacità della Russia di alimentare la sua macchina da guerra contro l’Ucraina. La lista è composta da almeno un centinaio di entità legate alle industrie di base russe e tre entità e due individui russi che lavorano per istituti militari coinvolti nei programmi di armi chimiche e biologiche: in un comunicato aggiuntivo a quello del Tesoro, il dipartimento di stato americano ha confermato che Mosca ha usato la cloropicrina contro le Forze armate ucraine, in violazione della Convenzione sulle armi chimiche. Nel pacchetto di nuove sanzioni americane c’è anche un elemento politico importante, perché ci sono anche diverse aziende cinesi.