Al Jazeera non sarà più accessibile in Israele. Il voto unanime e la definizione di "megafono di Hamas"

Il governo israeliano ha approvato all'unanimità una legge per chiudere tutte le attività dell'emittente in Israele. Dopo il 7 ottobre erano aumentate le divisioni sul canale del Qatar per lo spazio lasciato ai terroristi

“Il governo da me guidato ha deciso all’unanimità: il canale Al Jazeera sarà chiuso in Israele”, ha scritto domenica su X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo che il governo ha approvato all’unanimità una legge per chiudere tutte le attività dell'emittente in Israele per 45 giorni, in conformità con una legge approvata ad aprile dalla Knesset, il Parlamento israeliano, che consente la chiusura temporanea dei media stranieri ritenuti dannosi per la sicurezza nazionale.