Le fake news contro Israele, direttamente da Al Jazeera

Il canale di informazione all news mediorientale prima diffonde la notizia di stupri israeliani verso le donne di Gaza, poi è costretto a ritrattarla: era falsa. Così nasce una menzogna

Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, Reem Al Salem, ha espresso il suo “allarme” per l’escalation dei reati di stupro perpetrati dai soldati israeliani contro le donne palestinesi a Gaza. “È ripugnante che tali denunce di violenza sessuale continuino senza sosta”. Al Jazeera parla di stupri commessi da soldati israeliani contro donne a Gaza durante il raid dell’esercito all’ospedale Al Shifa. La notizia finisce per inondare i social e anche molti siti italiani (Fanpage titola su “stupri, esecuzioni e violenze contro donne e bambine palestinesi a Gaza”). Durante un evento per la Giornata internazionale della donna, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, dopo aver menzionato i crimini sessuali di Hamas, evoca le “denunce di violenza sessuale contro detenuti palestinesi”.