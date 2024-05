Il negoziato tra Israele e Hamas non andrà avanti in eterno

Esiste anche in Israele un movimento che si oppone all’accordo con Hamas per il cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi. Urla molto, minaccia, ha una posizione dentro alla coalizione di governo ma si comporta come fosse opposizione ed è convinto che dentro al paese esista una maggioranza silenziosa, composta da coloro che ritengono non valga la pena di cessare il fuoco per vedere tornare una ventina di ostaggi, distrutti, traumatizzati, troppo pochi per rinunciare alla guerra contro un nemico che non è vinto, ma si può ancora battere. Orit Strock è la voce di questo movimento, è la ministra per gli Insediamenti e i Progetti nazionali ed è membro del partito di estrema destra Sionismo religioso. Come Strock la pensano il ministro delle Finanze e leader del suo stesso partito, Bezalel Smotrich, e il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, che la scorsa settimana ha avuto un incidente in macchina per eccesso di velocità. Strock ha avuto la caparbietà di mettere il suo pensiero in discorsi ampi, di partecipare a eventi pubblici e di tirare nel mezzo di tanto doloroso dibattito gli interessi dell’esercito: “Ci sono soldati – ha detto alla radio dell’esercito – che hanno abbandonato tutto per andare a combattere per gli obiettivi definiti dal governo, e tutto verrebbe buttato nella spazzatura per salvare ventidue o trentatré persone. Un governo del genere non ha il diritto di esistere”. Orit Strock è parte di questo governo e, nel tentativo di aizzare le famiglie dei soldati e lo stesso Tsahal, ha minacciato senza nessun velo il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ormai avrebbe rinunciato al tentativo di tenere insieme questa coalizione posticcia.

