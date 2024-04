L'idea “Make Europe Great Again” a trazione francese non piacerà agli altri europei

Bruxelles. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ieri ha proposto all’Unione europea il “Mega”: Make Europe Great Again. Ma la versione europea del Maga di Donald Trump – più umanista, ma non per questo meno protezionista e interventista – non sarà accolta con favore in tutte le altri ventisei capitali. Perché, al di là dell’avvertimento sull’Europa che rischia di morire e del senso d’urgenza per un cambio di paradigma di fronte al mondo che è completamente cambiato, le proposte illustrate nelle quasi due ore di discorso sono molto francesi. Equidistanza tra Stati Uniti e Cina, raddoppio del bilancio dell’Ue, debito comune per finanziare gli investimenti, ampliamento del mandato della Banca centrale europea, preferenza europea, deroghe alle regole sugli aiuti di stato per i settori strategici, chiusura commerciale, Europa dell’atomo: le idee di Macron per costruire l’“Europa potenza” vanno contro le posizioni di una maggioranza di governi, a partire dalla Germania di Olaf Scholz, senza la quale nulla nell’Ue si muove.

