Cosa sappiamo dello strike con droni di Israele contro l'Iran

Colpito un sito militare in una zona a nord di Isfahan, dove c’è l’ottava base dell'aeronautica iraniana che ospita la flotta iraniana di F-14 Tomcat. Americani avvisati. Operazione chirurgica per non causare una escalation

Il gabinetto di guerra di Israele aveva annunciato una risposta “inevitabile” e “devastante”, dopo che il presidente americano Joe Biden aveva consigliato al primo ministro Benjamin Netanyahu di non rispondere all'assalto dal cielo di Teheran: “Hai incassato una vittoria, prenditela”.

Questa notte Israele ha attaccato obiettivi in Iran come rappresaglia per i missili iraniani del 13 e 14 aprile sullo stato ebraico. Ma sembra un attacco mirato, eseguito per non scatenare la tanto temuta escalation. Israele non sembra aver colpito i siti del programma nucleare, ma un sito militare in una zona a nord di Isfahan, dove c’è l’ottava base dell'aeronautica iraniana che da tempo ospita la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, acquistati prima della rivoluzione islamica del 1979.

Gerusalemme sembra aver scelto il sito più "facile" dove si svolge il programma nucleare iraniano. Isfahan è un impianto industriale dove l’uranio è convertito in esafluoruro. Natanz invece è costruita sottoterra, come Fordo.

Teheran liquida l'attacco israeliano come un fallimento compiuto con i droni. Israele avrebbe notificato agli Stati Uniti dello strike con 24 ore di anticipo.

Sono state segnalate esplosioni anche in Iraq e Siria, lasciando intendere che Israele voglia colpire i proxies di Teheran. I media filo-iraniani hanno riferito che ci sono state esplosioni a Baghdad e nel sud della Siria.

Oggi l’ambasciata americana in Israele ha avvertito i suoi cittadini nel paese di non viaggiare fuori dalle zone centrali e dalle grandi città: "In seguito alle notizie secondo cui Israele ha condotto un attacco di ritorsione all'interno dell'Iran, ai dipendenti del governo americano e ai loro familiari è vietato viaggiare al di fuori di Tel Aviv (comprese Herzliya, Netanya e Even Yehuda), Gerusalemme e Be 'er Sheva fino a nuovo avviso".