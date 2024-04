Doppio processo alla Shell: dall'Aia al teatro con un'opera lirica

La conversazione nazionale d’inizio primavera in Olanda ha avuto come focus principale due eventi giudiziari. In realtà sono la stessa cosa, hanno perfino lo stesso nome: il processo alla Shell. La differenza è che uno è un’opera musicale e ha fatto una settimana di tutto esaurito a fine marzo alla Dutch National Opera di Amsterdam, mentre l’altro è un procedimento vero e ha luogo in questi giorni in un’aula della Corte distrettuale dell’Aia. Nell’uno e nell’altro caso, la domanda esistenziale è chi porta la responsabilità dei cambiamenti climatici e dunque può e dev’essere chiamato a compiere lo sforzo maggiore per affrontarli, riducendo progressivamente, fino ad azzerarle, le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Un rovello etico e politico al quale nessuno – multinazionali petrolifere, governi, singoli individui – può ormai sfuggire e non solo in Olanda.



Facciamo un passo indietro. Nel maggio 2021, un tribunale dei Paesi Bassi accolse gli argomenti della class action intentata contro Shell dalla ong ambientalista Milieudefensie/Friends of the Earth e da 10 mila cittadini olandesi, stabilendo che il gigante energetico è legalmente responsabile per il riscaldamento del clima e deve cambiare la sua strategia aziendale. I giudici condannarono Shell a ridurre entro il 2030 le sue emissioni di CO2 nell’atmosfera del 45 per cento in rapporto al 2019. Altrimenti non sarebbe possibile centrare gli obiettivi di neutralità carbonica fissati dagli accordi sul clima di Parigi. Fu una decisione storica e clamorosa. Per la prima volta, un potere giudiziario ambiva a costringere un grande gruppo petrolifero a stravolgere la sua politica imprenditoriale in nome della salvaguardia del pianeta. Gli ambientalisti di tutto il mondo esultarono. Nessuno, tantomeno Shell, aveva messo in conto una sentenza così contundente. L’impatto politico ed emotivo del procedimento fu enorme. Se ne occuparono la politica, i media, la comunità degli affari. E se ne occupò anche il mondo della cultura, quella che si vuole impegnata e quella di massa. Una pièce teatrale, “De zaak Shell”, in inglese “The Shell Case”, scritta da Rebekka de Wit e Anoek Nuyens, esordì pochi mesi dopo, dapprima riempiendo le sale di prosa e poi battendo i record di share televisivi. Sono state la compositrice Ellen Reid e l’autrice e regista Roxie Perkins, entrambe americane, a scrivere musica e libretto di “The Shell Trial”, l’opera rappresentata nelle scorse settimane ad Amsterdam. “Un cris de coeur brechtiano sul cambiamento climatico e la complicità, uno show ambizioso e appassionato, che sembra che sembra più interessato a essere ascoltato e a raggiungere il pubblico, che non a essere un’impeccabile opera d’arte”, ha scritto il New York Times.



La decisione di commissionare e mettere in scena il lavoro di Reid e Perkins è parte della scelta della Dutch National Opera di realizzare il suo Green Deal, cercando di dar vita a produzioni sempre più sostenibili, per esempio limitando i viaggi degli artisti o studiando ogni modo per diminuire la propria impronta carbonica, come l’uso di energia rinnovabile e l’impiego di materiali riciclabili per le scene e i costumi. L’obiettivo è diventare quanto prima un teatro a emissioni zero.

Sul palcoscenico si alternano varie figure allegoriche, e nessuna di loro accetta responsabilità per il riscaldamento del clima: la Legge dice che deve rispecchiare il mondo e non salvarlo, secondo il Governo i cittadini non dovrebbero pretendere che la politica rimedi ai loro errori ed egoismi, mentre il Ceo, il capo d’azienda, sostiene che suo compito è di dare ai consumatori quello che chiedono. Poi ci sono quelli che si considerano vittime a vario titolo: il pilota e il contadino che non vogliono perdere il loro lavoro, o sull’altro versante il profugo climatico, che si chiede cos’abbia fatto di male per meritarsi la fuga dal suo paese.

“Non sono un’esperta del clima, né una sociologa e non so se questo lavoro possa fare una differenza – dice Ellen Reid –, ma penso che l’arte abbia un modo di permettere a chi ascolta di affrontare in modo più profondo domande scomode e situazioni scomode. Farlo in gruppo in un pubblico può far emergere modi di pensare diversi da quelli convenzionali. E quelli del clima sono temi potenti, esistenziali, per i quali vale la pena di sedersi e pensare insieme. Per questo credo che il nostro lavoro sia importante”.



Quanto però alla possibilità per un’opera di dare delle risposte, Reid allarga le braccia: “Penso che attraverso la musica, che interessa una parte diversa del nostro cervello, le persone siano in grado di ricevere maggiori informazioni. Ma non ho scritto quest’opera e in genere non scrivo musica perché ho delle risposte. L’ho fatto perché volevo porre la domanda e avere un pubblico che ascoltandola se la pone insieme”.

“The Shell Trial” si chiude con una nota dolce amara di pessimismo: il coro di bambini, che arriva sul palcoscenico provenendo dal retro del parterre e che all’inizio fa pensare a una visione di speranza, in realtà finisce per usare lo stesso linguaggio e dire le stesse cose fin lì dette dall’amministratore delegato. Concluso il 31 marzo l’esordio ad Amsterdam, il lavoro di Reid si appresta a varcare l’Atlantico, per sbarcare negli Stati Uniti, dove verrà rappresentato nella prossima stagione alla Philadelphia Opera, che è stata anche fra i committenti.



Lo spettacolo ha fatto da ouverture. Ai primi di aprile all’Aia è andato in scena il processo vero. La Shell, infatti, aveva fatto ricorso contro la sentenza di primo grado del 2021 e le parti si sono ritrovate nell’aula della Corte distrettuale, dove per quattro giorni i giudici hanno nuovamente ascoltato i loro argomenti. La sentenza definitiva è attesa non prima di giugno.

Molto però è mutato dal 2021. In primo luogo, è cambiato il contesto e la percezione delle opinioni pubbliche nei confronti del Green Deal, l’ambizioso piano per la transizione verde messo in atto negli ultimi quattro anni dall’Unione europea. Un eccesso di furore ideologico e normativo ha finito infatti per innescare paure, proteste e reazioni esasperate, non ultima quella degli agricoltori in tutta Europa. Col risultato che ora un ampio fronte politico, dai conservatori ai liberali, chiede di ridimensionarlo se non di smantellarlo. Ma oltre le percezioni, fenomeni sempre più estremi confermano che il cambiamento del clima sta pericolosamente accelerando: inondazioni, ondate di caldo torrido, siccità, desertificazione di intere regioni, migrazioni bibliche. Dall’altro lato la guerra di aggressione russa in Ucraina, e ora quella in medio oriente, hanno causato un’impennata generale dei prezzi dell’energia da idrocarburi. Una manna per Shell, così come per le altre multinazionali che dagli idrocarburi ricavano i loro maggiori profitti: nel 2022 il gruppo, nel frattempo diventato britannico, avendo stabilito la sua sede principale a Londra, ha totalizzato la cifra record di 42 miliardi di dollari. Al punto che, negli ultimi due anni, ha deciso di investire in venti nuovi progetti per la produzione di gas e petrolio, nonostante l’Iea, l’Agenzia internazionale dell’energia, abbia detto chiaramente che la neutralità carbonica nel 2050 possa essere conseguita solo a condizione che non vengano messi in attività nuovi giacimenti di gas naturale e petrolio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE