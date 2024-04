La grossa lite tra Macron e Le Maire sui dati infelici dell'Insee, l'Istat francese

Parigi. “Bruno, è da sette anni che sei lì”. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e il suo ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, sono ai ferri corti da quando sono emersi i dati infelici dell’Insee sul rapporto deficit/pil: 5,5 per cento nel 2023. La frase è stata riportata dal Figaro e sarebbe stata pronunciata lo scorso 20 marzo all’Eliseo, quando i risultati dell’Insee non erano ancora usciti, ma già si intuiva che le notizie non sarebbero state buone. La sfuriata contro Le Maire davanti al cerchio magico di Macron, è avvenuta, per altro, nel giorno in cui il titolare delle Finanze ha pubblicato il suo ultimo libro, “La Voie française” (Flammarion): un’uscita nelle librerie a sorpresa, che ha irritato il presidente, dove Le Maire sostiene la necessità di una riforma del modello sociale francese, suggerendo di passare da uno “stato sociale” a uno “stato protettore”. Quel “Bruno, è da sette anni che sei lì” è un modo per dire ma da che pulpito, oggi, ti permetti di dare consigli su come rilanciare la Francia se dal 2017 in poi i conti non hanno fatto altro che peggiorare.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE