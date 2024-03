Per i servizi francesi la cerimonia d'apertura dei Giochi è troppo rischiosa. Il governo insiste

Le agenzie di sicurezza interna vogliono dissuadere Darmanin dall'organizzare una cerimonia "inedita" per Parigi 2024. Ma il ministro dell'Interno non vuole rinunciarci

Parigi. A gennaio, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha cambiato i vertici dei servizi segreti francesi, Dgsi (intelligence interna) e Dgse (intelligence esterna), per compattare il dispositivo di sicurezza all’orizzonte della grande sfida delle Olimpiadi di Parigi. Uno stress-test securitario che suscita molte inquietudini, soprattutto dopo l’attacco islamista di Mosca e la serie di arresti effettuati negli ultimi giorni legati a progetti di attentati in Francia (tra questi, quattro jihadisti belgi puntavano a far saltare in aria la Tour Eiffel). Secondo quanto rivelato da Europe 1, la Dgsi sta cercando in tutti i modi di convincere il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, a rinunciare alla cerimonia di apertura itinerante sulla Senna, dunque all’aperto, perché troppo rischiosa dal punto di vista securitario e a privilegiare una cerimonia più classica, in linea con la tradizione delle Olimpiadi, ossia all’interno di uno stadio. “Bisogna passare al piano b”, ha detto una fonte della Dgsi a Europe 1.