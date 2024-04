Dal cibo all'acqua, cosa fa Israele sulla crisi a Gaza. Ma i media credono a Hamas

“Hamas ha convinto il mondo che Israele affama Gaza”. Nonostante gli enormi ostacoli nelll'area, in realtà Israele facilità gli aiuti e le forniture di cibo. I numeri umanitari che non si dicono

Eschilo diceva che in guerra la verità è la prima vittima. “Israele sta intenzionalmente affamando la popolazione palestinese a Gaza”, affermano gli “esperti” delle Nazioni Unite. Il premier belga, Alexander De Croo, accusa Israele di usare la fame come “arma di guerra”. “Hamas è stata molto brava nella sua campagna internazionale, i palestinesi sono interessati a ribaltare la realtà e Francesca Albanese ha una propria agenda contro Israele” dice al Foglio Pnina Sharvit Baruch, ex capo del dipartimento di Diritto internazionale dell’esercito israeliano.