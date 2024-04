Il Botswana ha troppi elefanti e minaccia di inviarne 20 mila in Germania

Il presidente Masisi ha rilasciato un'intervista alla Bild in cui ha risposto così alla proposta del ministero dell'Ambiente tedesco di limitare l'importazione di trofei di caccia: se vi dispiace che vengano ammazzati, prendete voi quelli in eccesso

“Ve li mando, 20.000 elefanti!”, è più o meno questa la minaccia che arriva dal presidente del Botswana Mokgweetsi Masisi alla Germania. Il Botswana, paese a nord del Sudafrica grande quasi il doppio dell’Italia ma con meno abitanti di Roma e una densità di 3,7 abitanti per km², indipendente dal 1966 dopo 81 anni di protettorato britannico, è uno stato di cui si parla poco, ma con molti primati positivi. Ad esempio, è l’unico paese del continente africano che dall’indipendenza ha sempre ma tenuto una democrazia pluripartitica, e il Democracy index dell’Economist lo considera non solo il paese più democratico dell’Africa dopo Mauritius, ma è addirittura subito prima dell’Italia nella classifica. Primo produttore di diamanti al mondo per valore, ha anche il quarto reddito pro capite dell’Africa, dopo i paradisi turistici di Seychelles e Mauritius e il petrolifero del Gabon. Daron Acemoğlu nel suo best-seller “Perché le nazioni falliscono. Le origini di potenza, prosperità e povertà”, cita appunto il Botswana come esempio di un paese non occidentale che è riuscito a dotarsi di istituzioni inclusive in modo autonomo, grazie alle riforme volute nel XIX secolo da re Khama.