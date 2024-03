La catastrofe di Haiti raccontata da chi ci vive: "Io spero in Dio. Ma come ci porterà fuori da questo caos?"

Nel piccolo paese dei Caraibi l'unica cosa che non manca mai è la violenza. Suor Maria Catozza ha 61 anni e vive lì dal 2005: ha superato il terremoto del 2010 e il Covid. Ma una tragedia del genere, non se l’aspettava: "Si spara dovunque. Ci sono rapine, assalti, omicidi"

“La situazione? Allucinante”. Lo dice con voce tonica, accento lombardo e una parlantina serrata che non fa intendere segni di sconforto. Ma quello che racconta di Haiti, la sua Haiti, mette i brividi: “Si spara dovunque. Ci sono rapine, assalti, omicidi. La gente ha paura di uscire. I camion vanno in giro quando possono. Vuol dire che i negozi spesso restano vuoti e manca pure l’acqua potabile. Da noi per qualche giorno abbiamo dovuto aspettare che piovesse, per bere. E se prima le zone più a rischio a Port-au-Prince erano le baraccopoli, giù intorno al mare, adesso le bande assaltano pure i quartieri ricchi, come Laboule e Thomassin. La città è fuori controllo”.