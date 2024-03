Con l'arruolamento nell'Idf degli ultraortodossi Israele va verso la crisi di governo

Tel Aviv. Ha provato fino all’ultimo minuto, il premier Benjamin Netanyahu, a comprare tempo. Almeno altri trenta giorni, tanto aveva chiesto in una lettera alla Corte suprema, scritta e firmata di suo pugno, per posticipare l’entrata in vigore della leva obbligatoria per la comunità ultraortodossa israeliana. E per evitare una crisi di governo che, ora, appare inevitabile. Con una decisione drastica, la più alta magistratura dello stato ha preferito evitare la spaccatura sociale e le manifestazioni che avrebbero incendiato le piazze. E dopo aver già concesso tre proroghe in 24 ore, ha emesso questa sera l’ordinanza provvisoria con cui ha confermato la scadenza, il prossimo lunedì primo aprile, del quadro giuridico che esonera gli studenti di yeshivot (le scuole religiose dove i ragazzi Haredim studiano Torah) dal servizio militare.

