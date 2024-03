Joe Biden e la transizione verso l'elettrico con giudizio

La transizione ecologica oggi no, domani no, ma dopodomani… Il presidente americano, Joe Biden, avrebbe potuto prendere in prestito da Giorgio Gaber le parole per commentare le nuove regole sulle emissioni dei veicoli leggeri. L’Amministrazione ha annunciato ieri standard nuovi e più restrittivi, per imporre una forte accelerazione nella diffusione delle auto elettriche e contribuire a una sostanziale riduzione delle emissioni americane. Solo che le nuove norme si discostano dalla proposta originaria sotto due aspetti fondamentali: la tempistica e le modalità per raggiungere l’obiettivo.



