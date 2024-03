I liberali europei dettano le loro condizioni

Bruxelles. Nel giorno del lancio della sua campagna elettorale, i liberali di Renew hanno fissato condizioni molto alte agli altri partiti europeisti per formare una maggioranza maggioranza nel prossimo Parlamento europeo. A prescindere dalla conferma o meno di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione per altri cinque anni. “Saremo la forza centrale e di equilibrio” di una coalizione europeista, ha detto ieri la francese Valérie Hayer, capogruppo di Renew e volto della campagna elettorale della famiglia liberale insieme all’italiano Sandro Gozi e alla tedesca Marie-Agnes Strack-Zimmerman. Renew ha una “linea rossa” assoluta, ha avvertito Hayer: “Non ci siederemo al tavolo dei negoziati con l’Ecr”. Nessuna collaborazione attiva con il gruppo dei sovranisti dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), oltre che quello di estrema destra di Identità e democrazia (Id) di cui fanno parte la Lega di Matteo Salvini e il Rassemblement National di Marine Le Pen. Nell’Ecr ci sono partiti dell’estrema destra identitaria, come i francesi di Reconquête o gli spagnoli di Vox. Ma il pilastro principale dell’Ecr nella prossima legislatura sarà Fratelli d’Italia. Secondo Hayer, anche al partito di Giorgia Meloni va applicato il cosiddetto “cordone sanitario”. Se von der Leyen non ha escluso una collaborazione con Meloni, che nell’Ue molti considerano come una sovranista pragmatica, dentro Renew il giudizio è diverso. “Giorgia Meloni è sicuramente di estrema destra. Ha ripulito la sua immagine. Aveva promesso il blocco navale e ora chiede aiuto all’Ue perché si è resa conto che non può fare altrimenti. Ma sui princìpi e suoi valori fondamentali è chiaramente estrema destra”, ha detto Hayer.

