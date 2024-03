Due volti del macronismo si danno al super pop, tra romanzi rosa e ritocchini

L'ex ministro delle Pari opportunità Marlène Schiappa, diventata consulente di un'agenzia di comunicazione, sarebbe pronta a pubblicare un libro "new romance". Olivier Vèran, neurologo e deputato di Renaissance, tornerà a indossare il camice bianco come "chirurgo degli influencer"

Parigi. Erano due pezzi da novanta del governo francese, due star del macronismo, ma il loro futuro, oggi, sembra sempre più lontano dai piani alti della République. Marlène Schiappa, icona del neofemminismo diventata ministro delle Pari opportunità nel primo quinquennio Macron, e Olivier Véran, neurologo chiamato a guidare la Sanità durante il periodo della pandemia di Covid-19, hanno annunciato in questi giorni le loro riconversioni professionali: la prima, allontanata dal governo la scorsa estate per un affaire di presunta frode, è oggi consulente di un’agenzia di comunicazione, Tilder, ed è pronta a pubblicare un libro “new romance” che avrà come protagonista una donna ministro; il secondo, pur rimanendo deputato di Renaissance, il partito macronista, ha dichiarato che tornerà a indossare il camice bianco, ma non nel reparto di neurologia, bensì per affermarsi come chirurgo estetico.