I troll russi, Trump e Musk insieme contro “l'invasione” di migranti “voluta” da Biden

Logically è una società di ricerca americana che si occupa di disinformazione e nell’ultimo mese ha seguito gli account sui social pro Russia e ha notato che si sono concentrati soprattutto sull’immigrazione, promuovendo i comizi anti migranti che sono stati organizzati in Texas. L’apparato della disinformazione di Vladimir Putin ha iniziato il 2024 “con un focus sugli Stati Uniti e il ciclo elettorale”, dice Logically, e non si occupa esplicitamente di Ucraina anche se ovviamente l’obiettivo ultimo è diminuire se non azzerare il sostegno americano alla difesa ucraina. Molti post sottolineano i presunti crimini commessi dai migranti e come i migranti pesino sulle comunità locali, rubando il lavoro e delinquendo: grande risalto ha avuto la storia di Laken Hope Riley, una studentessa della Georgia che era andata a correre e non è più tornata. Il suo corpo è stato trovato vicino a un campus universitario ed è stato accusato un ventiseienne venezuelano entrato negli Stati Uniti illegalmente.

