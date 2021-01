Lo scivolone da influencer della ministra francese Marlène Schiappa

Lo scorso novembre, il suo arrivo su TikTok aveva provocato un certo malessere all’interno del governo francese. Sulle note di “Run the World (Girls)” di Beyoncé, la ministra delegata alla Cittadinanza Marlène Schiappa si era presentata agli utenti del social network riprendendo la frase di un influencer svizzero, Jean-Pierre Fanguin (“Salut à toi jeune entrepreneur!”), famoso per un video in cui invitava i giovani a seguirlo per imparare a “guadagnare un sacco di soldi”. Oggi, la Schiappa, che ama molto la nomea di ministra più cool della République, è tornata a far parlare di sé su un altro social, Instagram, dove è particolarmente attiva e dove ha postato un video in cui appare di spalle, al ralenti, mentre scuote i capelli come una diva, e ringrazia “Adriano & Vincent di AnS Brasil (marca brasiliana che vende prodotti per la cura dei capelli, ndr), per questa lisciatura brasiliana che mi permetterà di risparmiare minuti preziosi prima di ogni appuntamento mattutino (quelle e quelli che hanno i capelli ricci, e ogni giorno utilizzano la piastra senza la quale ricevono commenti del tipo ‘sei selvaggia/o e non sei pettinata/o’, sanno di cosa parlo)”.

Pubblicità

Pubblicità