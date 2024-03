L'arma segreta dell'Ucraina: l'arte di Mikhail Reva

x 1 di 5

Dal destino dell'Ucraina in questa guerra può dipendere il destino della pace sulla terra. Due anni fa, quando la Russia ha lanciato la sua guerra contro l'Ucraina, Mikhail Reva, uno scultore, stava lavorando a una fontana a Dnipro, una città nel centro del Paese che ora è vicina alle linee del fronte. Prima dell'invasione su larga scala, avvenuta il 24 febbraio 2022, Reva era noto per le sculture nei luoghi pubblici di tutto il Paese. Dopo l'invasione è diventato famoso per un’altra cosa: l'arte di protesta. Attraverso il suo lavoro Reva si è unito alla resistenza, come dice lui stesso. Ha urlato il suo sdegno con inchiostro e vernice su carta e, più tardi, saldando pezzi di schegge, rivestimenti di bossoli rotti e frammenti sparsi di missili in gigantesche sculture di metallo.



Ha usato materiale bellico per realizzare un enorme orso russo intitolato "Moloch, la bestia della guerra"; ha raccolto bossoli di proiettili esauriti per creare "Russian Souvenir”, una matrioska di 1.200 chili. Reva vive e lavora nella sua città natale, Odessa. Nel 2022 il suo laboratorio è stato colpito da un missile mentre si trovava a Bucha, il luogo dove i russi hanno commesso terribili atrocità. Le sue sculture hanno subìto un colpo di grazia da un missile che si è abbattuto sul Museo Nazionale delle Belle Arti di Odessa a novembre. Reva sta ora preparando una mostra che si terrà durante la Biennale di Venezia, che sarà realizzato con proiettili di mitragliatrice. Le immagini che seguono sono alcune delle prime opere create da Reva dopo l'invasione, le didascalie sono sue. Ai miei occhi, l’opera di Reva, risplende, come lo spirito degli ucraini, anche nei momenti più bui.