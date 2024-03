Com'è la guerra di Putin vista dalla città russa di Belgorod

Nella settimana subito prima alle elezioni presidenziali russe la città di Belgorod, che si trova vicino al confine ucraino, è stata oggetto di attacchi quasi quotidiani da parte delle forze pro-Ucraina con razzi e droni. Nel frattempo, sul confine stesso ci sono stati diversi giorni di combattimenti quando le unità schierate con l’Ucraina hanno tentato di attraversare il territorio russo. La cooperativa di giornalisti indipendenti Bereg ha parlato con i residenti di Belgorod di come ci si sente a vivere in una zona di guerra non riconosciuta e di come la violenza abbia influenzato la farsa elettorale del Cremlino in città. Meduza condivide alcune delle risposte più significative. Le risposte sono state modificate e abbreviate per garantirne la lunghezza e la chiarezza.



