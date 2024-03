Così l'Ucraina s'adatta alla scarsità di risorse occidentali

Kyiv si è messa a difendersi diversamente, nel cielo, nel mare e contro le raffinerie russe. Ma se gli ucraini sono sguarniti, Putin li attacca di più, non di meno come vogliono far credere i finti pacifisti (cui si è accodato Trump)

I trumpiani vogliono fermare la guerra della Russia in Ucraina riducendo – o azzerando, visto che non daranno più “un penny” – gli aiuti a Kyiv, ma è evidente che Vladimir Putin fa ancora più la guerra quando sa che gli ucraini sono sguarniti: l’attacco a Odessa ne è l’ultima, straziante dimostrazione. L’Ucraina, da parte sua, in scarsità di risorse, dimostra ancora una volta di avere una flessibilità strategica unica, e si è messa a fare la guerra diversamente, dove possibile, cioè non lungo il fronte di terra, dove la riduzione di armi e fondi si misura tragicamente in soldati uccisi e mezzi militari perduti.