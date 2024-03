Per Ue e Usa la missione di Open Arms a Gaza è un esperimento da studiare

La nave dell’ong spagnola Open Arms è arrivata questa sera al largo del nord di Gaza, concludendo la prima parte della missione umanitaria Safeena (vuol dire barca in arabo). Il piano ambizioso prevede ora la fase più complessa: scaricare le 200 tonnellate di cibo sulla terra ferma, distribuendo il materiale in sicurezza. È la prima volta dal 2005 che una nave è autorizzata a consegnare materiale umanitario direttamente a Gaza e le incognite su come evolverà questa prima missione sono diverse. Finora, l’ong ha tenuto il riserbo sui dettagli logistici proprio per tutelare l’incolumità dell’equipaggio, evitare assembramenti di persone e infiltrazioni di terroristi sulla costa che complicherebbero le operazioni. Responsabile della raccolta e della distribuzione di farina, riso, legumi e carne ai palestinesi nel nord della Striscia è la World Central Kitchen (Wck), l’organizzazione umanitaria dello chef stellato José Andrés che gestisce 60 cucine sparse per la Striscia. L’imprenditore di Barcellona ha condiviso alcune informazioni su X, fra cui un video che mostra delle ruspe intente a costruire un molo in un punto imprecisato della costa di Gaza usando i detriti delle abitazioni distrutte dai bombardamenti israeliani. “Potremmo fallire, ma il vero fallimento sarebbe non averci provato!”, ha scritto Andrés.

